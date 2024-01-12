13,1 млн грн збитків на поставках вагонів: повідомлено про підозру заступнику КП «Київський метрополітен»

Підозрюваний, через неналежне виконання службових обов’язків, погодив платіжні доручення на оплату вагонів у повному обсязі без вирахування суми штрафу.

У Києві повідомили про підозру одному із заступників КП «Київський метрополітен» у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, у період 2012-2017 років КП «Київський метрополітен», використовуючи кошти, надані за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку, уклало договори з двома акціонерними товариствами рф щодо виробництва та поставки останніми вагонів для метрополітену.

Вказаними договорами передбачені штрафні санкції за порушення умов поставки вказаних вагонів.

У період 2013-2014 років постачальники порушили умови договору та у визначені терміни не поставили вагони на адресу КП «Київський метрополітен».

Однак підозрюваний, через неналежне виконання службових обов’язків, погодив платіжні доручення на оплату вагонів у повному обсязі без вирахування суми штрафу, чим заподіяв комунальному підприємству збитки в розмірі 13,1 млн грн.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.

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