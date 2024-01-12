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  1. В Украине

13,1 млн грн убытков на поставках вагонов: сообщено о подозрении заместителю КП «Киевский метрополитен»

16:28, 12 января 2024
Подозреваемый из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей согласовал платежные поручения на оплату вагонов в полном объеме без вычета суммы штрафа.
13,1 млн грн убытков на поставках вагонов: сообщено о подозрении заместителю КП «Киевский метрополитен»
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В Киеве сообщили о подозрении одному из заместителей КП «Киевский метрополитен» в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, в период 2012-2017 годов КП «Киевский метрополитен», используя средства, предоставленные по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития, заключило договоры с двумя акционерными обществами России по производству и поставке последними вагонов для метрополитена.

Указанными договорами предусмотрены штрафные санкции нарушение условий поставки указанных вагонов.

В период 2013-2014 годов поставщики нарушили условия договора и в установленные сроки не поставили вагоны в адрес КП «Киевский метрополитен».

Однако подозреваемый, по ненадлежащему исполнению служебных обязанностей, согласовал платежные поручения на оплату вагонов в полном объеме без вычета суммы штрафа, чем причинил коммунальному предприятию ущерб в размере 13,1 млн грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Следствие продолжается.

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