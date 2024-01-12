В Ивано-Франковске суд обязал заведение здравоохранения вылатить пациентке 3 млн грн за причиненный моральный ущерб

Женщина просила суд взыскать с медицинского учреждения материальный и моральный ущерб из-за некачественно проведенного операционного вмешательства.

Ивано-Франковский городской суд завершил рассмотрение гражданского дела по иску местной жительницы к КНП «Центральная клиническая городская больница Ивано-Франковского городского совета», в которой она просила суд взыскать с медицинского учреждения материальный и моральный ущерб из-за некачественно проведенного операционного вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом было установлено, что еще в 2020 году истец находился на лечении в указанном медицинском учреждении. Во время подготовки к операционному вмешательству лечащим врачом не была выполнена вся необходимая подготовка для проведения хирургического вмешательства, в связи с чем в ходе такого оперативного вмешательства врачами-хирургами допущена врачебная ошибка.

В 2023 году истец обратилась в суд с гражданским иском о возмещении причиненного материального и морального вреда.

Рассмотрев дело, суд удовлетворил иск жительницы Ивано-Франковска частично и взыскал с КНП «Ивано-Франковская городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета» в пользу истицы расходы по лечению во время пребывания в медицинском учреждении, а также возмещение утраченного заработка.

Кроме того, судом был частично удовлетворен ее иск в части возмещения морального вреда. И теперь больница за ненадлежащее проведение врачом хирургического вмешательства должна выплатить истцу три миллиона гривен за причиненный моральный ущерб.

Указанное решение Ивано-Франковского городского суда 10 января 2024 года было пересмотрено Ивано-Франковским апелляционным судом и оставлено без изменений.

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