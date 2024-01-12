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  1. Суд инфо

ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Александра Боярского

12:26, 12 января 2024
НАБУ и САП подозревают судью Александра Боярского в вынесении более 1000 решений по выезду мужчин за границу.
ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Александра Боярского
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В пятницу, 12 января, Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Александра Боярского. Об этом говорится на официальном сайте ВРП.

«Дать согласие на содержание под стражей судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Боярского Александра Александровича», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что во время заседания ВСП член Высшего совета правосудия Роман Маселко подал заявление о самоотводе при рассмотрении вопроса относительно судьи Александра Боярского.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили судью райсуда Одесской области, который вынес более 1000 решений по выезду мужчин за границу. 

«По данным следствия, схема предусматривала выдачу судебных решений по установлению места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, чтобы он использовал такое решение как основание для выезда за границу.

«Клиентов» искали в группах в социальных сетях, а стоимость каждого судебного решения составляла от 1500 до 3500 долларов США.

Детективы установили, что в течение 2022-2023 годов в указанном районном суде приняли более 1000 подобных решений. При этом имели место случаи выезда мужчин за границу без сопровождения ребенка, определение места жительства ребенка на временно оккупированной территории, подделка процессуальных документов от истцов и вмешательство в систему автоматизированного распределения судебных дел», - отмечали в НАБУ.

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