На Киевщине собака бойцовской породы покусала двоих детей

Владелец четырехлапого не придерживался правил выгула животных и получил административные материалы от патрульных.

Источник фото: Патрульная полиция

На Киевщине собака бойцовской породы напала на детей и покусала их. Мужчина выгуливал любимца без поводка и намордника. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киевской области.

Инцидент произошел в среду, 10 января, в Борисполе. На месте происшествия инспекторы обнаружили заявительницу с детьми, а также мужчину с собакой породы стаффордширский терьер без поводка и намордника.

По информации полиции, владелец четырехлапого имел агрессивное поведение и громко выражался нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок, поэтому на него составили протоколы по ч. 3 ст. 154 (выгул собак без поводков и намордников, что повлекло причинение вреда здоровью человека) и по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП.

Заявительницу с детьми доставили в ближайшее медицинское учреждение, где детям оказали необходимую помощь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.