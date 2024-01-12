Ирландия пообещала не возвращать беженцев в Украину, пока не закончится война

Премьер-министр Ирландии заявил, что ни одного беженца не вернут в Украину, пока идет война.

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Ирландия не будет возвращать украинских беженцев домой, пока война не закончится. Об этом заявил премьер-министр Лео Варадкар, сообщает Irish Independent.

Срок действия директивы ЕС о временной защите для беглецов от войны в Украине истекает 4 марта 2025 года. Несмотря на то, что директива не может быть снова продолжена, ЕС может принять решение о новых положениях для украинских беженцев.

Премьер-министр Ирландии заявил, что ни одного беженца не вернут в Украину, пока идет война.

«Я не могу себе представить отправку кого-нибудь обратно в Украину, пока война не закончится, пока это не станет безопасно. Очевидно, что есть некоторые части страны, где война бурлит каждый день, есть другие части страны, периодически подвергающиеся ракетным обстрелам», – сказал Варадкар.

«Я не думаю, что это правда, что есть часть Украины, которая достаточно безопасна, чтобы отправлять людей обратно», - добавил он, отметив, что из 100 тыс. беженцев, которых приняла Ирландия, 20 тыс. человек вернулись домой, но это было их решение.

Ранее мы писали, что Польша не будет депортировать военнообязанных украинцев, однако у нее есть другой вариант.

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