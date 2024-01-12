Ірландія пообіцяла не повертати біженців до України, поки не закінчиться війна

Прем'єр-міністр Ірландії заявив, що жодного біженця не повернуть в Україну, поки триває війна.

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Ірландія не повертатиме українських біженців додому, доки не закінчиться війна. Про це заявив прем'єр-міністр Лео Варадкар, передає Irish Independent.

Термін дії директиви ЄС про тимчасовий захист для втікачів від війни в Україні закінчується 4 березня 2025 року. Попри те, що директива не може бути продовжена знову, ЄС може прийняти рішення про нові положення для українських біженців.

Прем'єр-міністр Ірландії заявив, що жодного біженця не повернуть в Україну, поки триває війна.

«Я не можу собі уявити відправлення когось назад в Україну, поки війна не закінчиться, поки це не стане безпечно. Очевидно, що є деякі частини країни, де війна вирує щодня, є інші частини країни, які періодично піддаються ракетним обстрілам», – сказав Варадкар.

«Я не думаю, що це правда, що є частина України, яка є достатньо безпечною, щоб відправляти людей назад», - додав він, зазначивши, що зі 100 тис. біженців, яких прийняла Ірландія, 20 тис. людей повернулися додому, але це було їхнім рішенням.

Раніше ми писали, що Польща не депортуватиме військовозобов’язаних українців, однак вона має інший варіант.

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