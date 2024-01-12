Польща не депортуватиме військовозобов’язаних українців, однак вона має інший варіант: деталі

Польща може створити умови, щоб стимулювати українських чоловіків повертатися додому.

Польща не депортуватиме військовозобов’язаних українців. Однак уряд країни готовий створити умови для того, щоб вони самостійно поїхали з країни. Про це заявив очільник комітету закордонних справ Сейму Павел Коваль, передає видання Sestry.

Він пояснив, що протизаконно депортувати українців, яких можуть мобілізувати на батьківщині.

Однак він звернув увагу, що Польща може створити умови, щоб стимулювати українських чоловіків повертатися додому.

«Потрібно задіяти механізми, щоб українці, які можуть боротися, повернулися в Україну. Потрібно забезпечити, щоб під час отримання дозволів на роботу чи продовження терміну перебування, на партнерських умовах відбувалася перевірка, чи можуть ці люди бути мобілізованими в Україні», – пояснив він.

За його словами, якщо ці чоловіки можуть бути мобілізованими в Україні, тоді їм відмовлятимуть у працевлаштуванні, продовженні статусу тимчасового захисту в Польщі та виплаті допомоги.

На думку очільника комітету закордонних справ Сейму, людина без грошей, роботи та в умовах довгого нелегального перебування в чужій країні не зможе довго протриматися та поїде з Польщі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.