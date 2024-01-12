У 2023 році було звільнено 325 суддів — ВРП

Вища рада правосуддя повідомила, що протягом січня – грудня 2023 року ухвалила рішення щодо звільнення 325 суддів. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.
За загальними обставинами звільнено 318 суддів, а саме:
293 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку, з яких:
- 139 суддів місцевих судів;
- 122 судді апеляційних судів;
- 23 судді Верховного Суду;
- 4 судді Верховного Суду України;
- 1 суддя Вищого адміністративного суду України;
- 1 суддя Вищого господарського суду України;
- 3 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
24 судді звільнено у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням, з яких:
- 23 судді місцевих судів;
- 1 суддя Верховного Суду.
За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 7 суддів, з яких:
- 6 суддів звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку;
- 1 суддя звільнений на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
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