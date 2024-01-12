У США погрожували підірвати будинок судді, який веде процес проти Дональда Трампа

Суддя Артур Енгорон, який веде справу Дональда Трампа, одержав загрозу про мінування його будинку перед слуханням справи.

Фото: bbc.co.uk

Невідомі погрожували підірвати будинок судді Артура Енгорона, який веде справу проти екс-президента США Дональда Трампа про шахрайство, за кілька годин до судового засідання, передає CNN.

«Нам відомо, що була загроза вибуху на адресу судді Енгорона», - сказав Аль Бейкер, представник адміністрації суду.

На інцидент уже відреагували у поліції округу Нассау, штат Нью-Йорк. Правоохоронці із загоном вибухотехніків займаються цим питанням.

На нинішньому етапі процесу суддя розглядає питання про те, яку суму сім'ї та бізнесам Трампа доведеться виплатити як компенсацію за прибуток, який вони, ймовірно, отримали завдяки завищенню даних у фінансовій звітності.

Раніше ми писали, що генпрокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс вимагає для колишнього президента Дональда Трампа, його компаній штраф у розмірі 370 мільйонів доларів.

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