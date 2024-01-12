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Член ВРП Роман Маселко ще у червні 2023 року звернувся до НАБУ стосовно масового розгляду заяв суддями про визначення місця проживання дитини з батьком, що сприяло виїзду чоловіків за кордон

Член Вищої ради правосуддя Роман Маселко у червні 2023 року розповів НАБУ про можливу корупцію з розглядом суддями заяв про визначення місця проживання дитини з батьком, що в подальшому дозволяло виїжджати чоловікам за кордон.

ВП ВС визначила, що є належними вимогами, які може заявити особа – власник земельної ділянки, на якій здійснено самочинне будівництво

Велика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку КЦС ВС щодо належного способу захисту прав власника земельної ділянки, на якій здійснено самочинне будівництво.

Велика Палата Верховного Суду розглянула справу екс-заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, який просив поновити його на посаді

Касаційний адміністративний суд передав справу Сергія Семочка на розгляд Великої Палати Верховного Суду, оскільки, на думку КАС ВС, ця справа містить виключну правову проблему.

Зібрані про українців персональні дані будуть зберігати на серверах партнерів за кордоном, на це виділять 100 млн доларів, - нардеп Устінова про Реєстр військовозобов’язаних

Іноземні партнери готові виділити 100 мільйонів доларів на те, аби забезпечити зберігання персональних даних про військовозобов’язаних українців на своїх серверах, - Верховна Рада почала розгляд законопроекту 10062 про збір досьє для прийняття в цілому.

У разі втрати батьками права на користування квартирою, його втрачають і неповнолітні діти, які підлягають виселенню, - Верховний Суд

У випадках самоправного зайняття житлового приміщення обов’язок виселення без надання іншого жилого приміщення поширюється і на неповнолітніх дітей, наголосив Верховний Суд.

  1. У світі

У США погрожували підірвати будинок судді, який веде процес проти Дональда Трампа

11:37, 12 січня 2024
Суддя Артур Енгорон, який веде справу Дональда Трампа, одержав загрозу про мінування його будинку перед слуханням справи.
У США погрожували підірвати будинок судді, який веде процес проти Дональда Трампа
Фото: bbc.co.uk
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Невідомі погрожували підірвати будинок судді Артура Енгорона, який веде справу проти екс-президента США Дональда Трампа про шахрайство, за кілька годин до судового засідання, передає CNN.

«Нам відомо, що була загроза вибуху на адресу судді Енгорона», - сказав Аль Бейкер, представник адміністрації суду.

На інцидент уже відреагували у поліції округу Нассау, штат Нью-Йорк. Правоохоронці із загоном вибухотехніків займаються цим питанням.

На нинішньому етапі процесу суддя розглядає питання про те, яку суму сім'ї та бізнесам Трампа доведеться виплатити як компенсацію за прибуток, який вони, ймовірно, отримали завдяки завищенню даних у фінансовій звітності.

Раніше ми писали, що генпрокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс вимагає для колишнього президента Дональда Трампа, його компаній штраф у розмірі 370 мільйонів доларів.

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