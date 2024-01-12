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У Києві та одній з областей 70 тисячам абонентів готуються відключити електрику, — YASNO

11:24, 12 січня 2024
Обіцяють, що процес відключення не буде раптовим.
У Києві та одній з областей 70 тисячам абонентів готуються відключити електрику, — YASNO
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Енергетична компанія Yasno, яка забезпечує електроенергією Київ і Дніпропетровську область, ідентифікувала 70 тисяч боржників. За словами генерального директора компанії Сергія Коваленка, цим людям загрожує відключення електроенергії.

"Наразі таких кандидатів на відключення понад 70 тисяч у Києві та Дніпропетровській області, а їхній загальний борг становить понад 600 мільйонів гривень", - повідомив він у Фейсбук.

Проте компанія обіцяє не відключати всіх боржників без розбору. Вони здійснюватимуть відключення відповідно до чітких критеріїв, пов'язаних як з сумою боргу, так і з тривалістю заборгованості.

Коваленко наголосив, що процес відключення не буде раптовим. Власники житла отримають попередження за 10 днів до відключення, а через 5 днів отримають повідомлення від оператора системи розподілу.

Він порадив клієнтам, які не проживають у своїх квартирах, уточнити свої показники, щоб уникнути заборгованості.

Для тих, кому важко платити за електрику, уряд розробив програму субсидій, які можна оформити за спрощеною процедурою.

"Гроші підуть в енергосистему. Атаки на інфраструктуру, особливо у східній частині України, нікуди не ділися, тому ремонти та масштабні відновлення - це наша реальність іще надовго. Тому, будь ласка, оплачуйте рахунки вчасно", - наголосив Коваленко. 

Нагадаємо, Кабмін відновив нарахування пені за борги за комуналку і дозволив припиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їх несплати.

У Yasno повідомили, що планують розпочати процес відключення боржників від електроенергії починаючи з 29 січня. 

Нет описания.

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