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  1. В Украине

В Киеве и одной из областей 70 тысячам абонентов готовятся отключить электричество, — YASNO

11:24, 12 января 2024
Обещают, что процесс отключения не будет внезапным.
В Киеве и одной из областей 70 тысячам абонентов готовятся отключить электричество, — YASNO
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Энергетическая компания Yasno, снабжающая электроэнергией Киев и Днепропетровскую область, идентифицировала 70 тысяч должников. По словам генерального директора компании Сергея Коваленко, этим людям грозит отключение электроэнергии.

"В настоящее время таких кандидатов на отключение более 70 тысяч в Киеве и Днепропетровской области, а их общий долг составляет более 600 миллионов гривен", - сообщил он в Фейсбуке.

Однако компания обещает не отключать всех должников без разбора. Они будут отключаться в соответствии с четкими критериями, связанными как с суммой долга, так и с продолжительностью задолженности.

Коваленко подчеркнул, что процесс отключения не будет внезапным. Владельцы жилья получат предупреждение за 10 дней до отключения, а через 5 дней получат уведомление от оператора системы распределения.

Он посоветовал клиентам, не проживающим в своих квартирах, уточнить свои показатели во избежание задолженности.

Для тех, кому трудно платить за электричество, правительство разработало программу субсидий, которые можно оформить по упрощенной процедуре.

"Деньги пойдут в энергосистему. Атаки на инфраструктуру, особенно в восточной части Украины, никуда не делись, поэтому ремонты и масштабные восстановления – это наша реальность еще надолго. Поэтому, пожалуйста, оплачивайте счета вовремя", – подчеркнул Коваленко.

Напомним, Кабмин возобновил начисление пени за долги за коммуналку и разрешил прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неуплаты.

В Yasno сообщили, что планируют начать процесс отключения должников от электроэнергии, начиная с 29 января.

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