Налоговики начали проверять таксистов: кто получит штраф

В ГНС заявили, что противодействие нелегальному рынку предоставления платных услуг по перевозке пассажиров и сокрытие результатов деятельности в приоритете задач налоговой.

Источник фото: Frank Weichkopf / Unsplash

Государственная налоговая служба считает одним из приоритетов противодействие таксистам, работающим без регистрации и использования регистраторов расчетных операций (РРО или ПРРО).

Как сообщили в Государственной налоговой службе, с начала января 2024 года налоговиками проведено проверки в ряде областей.

«Законность осуществления деятельности по перевозке пассажиров, в том числе такси, постоянно анализируется налоговой службой. Противодействие нелегальному рынку предоставления платных услуг по перевозке пассажиров и сокрытие результатов деятельности в приоритете задач налоговой службы», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что осуществление хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров возможно только при государственной регистрации субъектом хозяйствования с указанием соответствующего вида деятельности и получения соответствующей лицензии.

Также там отдельно обращают внимание на то, что субъекты хозяйствования при предоставлении услуг такси должны обязательно применять РРО и/или ПРРО при осуществлении расчетов в салоне автотранспортного средства и предоставлять клиентам соответствующие расчетные документы.

В ГНС сообщили, что по результатам проверок на нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях на основании статьи 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.