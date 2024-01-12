Азартные игры в сети: в Киеве будут судить организатора подпольного игрального клуба

Женщине грозит наказание в размере от 10 тысяч до 40 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов.

В суд направлен обвинительный акт в отношении жительницы столицы по обвинению в проведении азартных игр без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности по организации и проведению азартных игр (ч. 1 ст. 203-2 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, подозреваемая организовала подпольное игорное заведение в столице. В частности, в специально оборудованном помещении она организовала проведение азартных игр без соответствующей лицензии по сети.

В ходе обыска игорного зала изъяли 10 единиц компьютерной техники, денежные средства, другие вещи и предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности по проведению азартных игр и игорного бизнеса, ориентировочной стоимостью более 100 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в размере от десяти тысяч до сорока тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

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