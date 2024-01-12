Азартні ігри в мережі: у Києві судитимуть організаторку підпільного грального клубу

Жінці загрожує покарання у вигляді від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів.

До суду скеровано обвинувальний акт відносно мешканки столиці за обвинуваченням у проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 1 ст. 203-2 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, підозрювана організувала підпільний гральний заклад у столиці. Зокрема, в спеціально обладнаному приміщенні вона організувала проведення азартних ігор без відповідної ліцензії через мережу.

В ході обшуку грального залу вилучили 10 одиниць комп’ютерної техніки, грошові кошти, інші речі та предмети, що свідчать про протиправну діяльність щодо проведення азартних ігор та грального бізнесу, орієнтовною вартістю понад 100 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

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