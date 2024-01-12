На Житомирщині повернули у власність держави діюче сховище місткістю 600 осіб

У власність держави повернуто споруду цивільного захисту площею близько 500 м2, вартістю майже 2 млн грн, що у Бердичеві.

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Господарський суд Житомирської області повернув у власність держави споруду цивільного захисту площею близько 500 м2, вартістю майже 2 млн грн, що у Бердичеві. Про це інформує обласна прокуратура.

У суді довели, що відкрите акціонерне товариство у 2002 році протиправно зареєструвало за собою право власності на сховище місткістю 600 осіб. Події стосуються періоду корпоратизації державного підприємства, засновником якого було Міністерство економіки України. Тоді, у 1994 році, захисну споруду було безпідставно передано до статутного капіталу новоствореного відкритого акціонерного товариства.

Таким чином порушено вимоги законодавства щодо прямої заборони на вибуття з власності держави об’єктів цивільного захисту, необхідних для забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

З метою захисту державних інтересів окружна прокуратура звернулася до суду.

Суд визнав вимоги прокуратури щодо витребування сховища з приватної власності обґрунтованими.

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