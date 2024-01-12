В Житомирской области вернули в собственность государства действующее убежище вместимостью 600 человек

В собственность государства возвращено сооружение гражданской защиты площадью около 500 м2, стоимостью почти 2 млн грн, что в Бердичеве.

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Хозяйственный суд Житомирской области вернул в собственность государства постройку гражданской защиты площадью около 500 м2, стоимостью почти 2 млн грн, что в Бердичеве. Об этом сообщает областная прокуратура.

В суде доказали, что открытое акционерное общество в 2002 году противоправно зарегистрировало за собой право собственности на убежище вместимостью 600 человек. События касаются периода корпоратизации государственного предприятия, учредителем которого было Министерство экономики Украины. Тогда, в 1994 году, защитное сооружение было безосновательно передано в уставный капитал вновь открытого акционерного общества.

Таким образом, нарушены требования законодательства относительно прямого запрета на выбытие из собственности государства объектов гражданской защиты, необходимых для обеспечения защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, экологического, природного и военного характера.

В целях защиты государственных интересов окружная прокуратура обратилась в суд.

Суд признал требования прокуратуры по истребованию убежища из частной собственности обоснованными.

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