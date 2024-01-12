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  1. В Україні

Податківці почали перевіряти таксистів: хто отримає штраф

14:21, 12 січня 2024
У ДПС заявили, що протидія нелегальному ринку надання оплатних послуг з перевезення пасажирів та приховування результатів діяльності в пріоритеті задач податкової.
Податківці почали перевіряти таксистів: хто отримає штраф
Джерело фото: Frank Weichkopf / Unsplash
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Державна податкова служба вважає одним з пріоритетів протидію таксистам, які працюють без реєстрації та використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО або ПРРО).

Як повідомили у Держаній податковій службі, з початку січня 2024 року податківцями здійснено перевірки у низці областей.

«Законність здійснення діяльності з перевезення пасажирів, зокрема таксі, постійно аналізується податковою службою. Протидія нелегальному ринку надання оплатних послуг з перевезення пасажирів та приховування результатів діяльності в пріоритеті задач податкової служби», - сказано у повідомленні.

У відомстві наголошують, що здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів можливе лише за умови державної реєстрації суб’єктом господарювання із зазначенням відповідного виду діяльності та отримання відповідної ліцензії.

Також там окремо звертають на тому, що суб’єкти господарювання при наданні послуг таксі повинні обов’язково застосовувати РРО та/або ПРРО при здійсненні розрахунків в салоні автотранспортного засобу та надавати клієнтам відповідні розрахункові документи.

У ДПС повідомили, що за результатами перевірок на порушників складено протоколи про адміністративні правопорушення на підставі статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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