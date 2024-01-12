В США угрожали взорвать дом судьи, который ведет процесс против Дональда Трампа

Судья Артур Энгорон, который ведет дело Дональда Трампа, получил угрозу о минировании его дома перед слушанием дела.

Фото: bbc.co.uk

Неизвестные угрожали взорвать дом судьи Артура Энгорона, который ведет дело против экс-президента США Дональда Трампа о мошенничестве, за несколько часов до судебного заседания, передает CNN.

«Нам известно, что была угроза взрыва в адрес судьи Энгорона», - сказал Аль Бейкер, представитель администрации суда.

На инцидент уже отреагировали в полиции округа Нассау, штат Нью-Йорк. Правоохранители с отрядом взрывотехников занимаются этим вопросом.

На нынешнем этапе процесса судья рассматривает вопрос о том, какую сумму семье и бизнесам Трампа придется выплатить в качестве компенсации за прибыль, которую они предположительно получили благодаря завышению данных в финансовой отчетности.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс требует для бывшего президента Дональда Трампа, его компаний штраф в размере 370 миллионов долларов.

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