В США угрожали взорвать дом судьи, который ведет процесс против Дональда Трампа

Неизвестные угрожали взорвать дом судьи Артура Энгорона, который ведет дело против экс-президента США Дональда Трампа о мошенничестве, за несколько часов до судебного заседания, передает CNN.
«Нам известно, что была угроза взрыва в адрес судьи Энгорона», - сказал Аль Бейкер, представитель администрации суда.
На инцидент уже отреагировали в полиции округа Нассау, штат Нью-Йорк. Правоохранители с отрядом взрывотехников занимаются этим вопросом.
На нынешнем этапе процесса судья рассматривает вопрос о том, какую сумму семье и бизнесам Трампа придется выплатить в качестве компенсации за прибыль, которую они предположительно получили благодаря завышению данных в финансовой отчетности.
Ранее сообщалось, что генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс требует для бывшего президента Дональда Трампа, его компаний штраф в размере 370 миллионов долларов.
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