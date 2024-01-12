В 2023 году было уволено 325 судей — ВСП

318 судей были уволены по общим обстоятельствам и 7 судей по особым обстоятельствам.

Высший совет правосудия сообщил, что в течение января - декабря 2023 принял решение об увольнении 325 судей. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.

По общим обстоятельствам уволено 318 судей, а именно:

293 судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке, из которых:

– 139 судей местных судов;

- 122 судьи апелляционных судов;

– 23 судьи Верховного Суда;

- 4 судьи Верховного суда Украины;

- 1 судья Высшего административного суда Украины;

- 1 судья Высшего хозяйственного суда Украины;

- 3 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

24 судьи уволены в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, из которых:

- 23 судьи местных судов;

- 1 судья Верховного Суда.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 7 судей, из которых:

- 6 судей уволены за совершение существенного дисциплинарного проступка;

- 1 судья уволен из подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины согласно представлениям с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

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