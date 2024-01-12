В 2023 году было уволено 325 судей — ВСП

Высший совет правосудия сообщил, что в течение января - декабря 2023 принял решение об увольнении 325 судей. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.
По общим обстоятельствам уволено 318 судей, а именно:
293 судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке, из которых:
– 139 судей местных судов;
- 122 судьи апелляционных судов;
– 23 судьи Верховного Суда;
- 4 судьи Верховного суда Украины;
- 1 судья Высшего административного суда Украины;
- 1 судья Высшего хозяйственного суда Украины;
- 3 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
24 судьи уволены в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, из которых:
- 23 судьи местных судов;
- 1 судья Верховного Суда.
По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 7 судей, из которых:
- 6 судей уволены за совершение существенного дисциплинарного проступка;
- 1 судья уволен из подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины согласно представлениям с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.