Польша не будет депортировать военнообязанных украинцев, однако она имеет другой вариант: детали

Польша может создать условия, чтобы стимулировать украинских мужчин возвращаться домой.

Польша не будет депортировать военнообязанных украинцев. Однако правительство страны готово создать условия для того, чтобы они самостоятельно уехали из страны. Об этом заявил глава комитета иностранных дел Сейма Павел Коваль, передает издание Sestry.

Он объяснил, что противозаконно депортировать украинцев, которых могут мобилизовать на родине.

Однако он обратил внимание, что Польша может создать условия, чтобы стимулировать украинских мужчин возвращаться домой.

«Нужно использовать механизмы, чтобы украинцы, которые могут бороться, вернулись в Украину. Нужно обеспечить, чтобы при получении разрешений на работу или продлении срока пребывания на партнерских условиях проходила проверка, могут ли эти люди быть мобилизованными в Украине», – пояснил он.

По его словам, если эти мужчины могут быть мобилизованы в Украине, тогда им будут отказываться в трудоустройстве, продлении статуса временной защиты в Польше и выплате помощи.

По мнению главы комитета иностранных дел Сейма, человек без денег, работы и в условиях долгого нелегального пребывания в чужой стране не сможет долго продержаться и уедет из Польши.

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