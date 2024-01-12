На Київщині собака бійцівської породи покусала двох дітей

Власник чотирилапого не дотримався правил вигулу тварин і отримав адміністративні матеріали від патрульних.

Джерело фото: Патрульна поліція

На Киїщині собака бійцівської породи напала на дітей та покусала їх. Чоловік вигулював улюбленця без повідця і намордника. Про це повідомили у Патрульній поліції Київської області.

Інцидент стався у середу, 10 січня, у Борисполі. На місці події інспектори виявили заявницю з дітьми, а також чоловіка з собакою породи стаффордширський тер'єр без повідця та намордника.

За інформацією поліції, власник чотирилапого мав агресивну поведінку та гучно виражався нецензурною лайкою, чим порушував громадський порядок, відтак на нього склали протоколи за ч. 3 ст. 154 (Вигулювання собак без повідків і намордників, що спричинило заподіяння шкоди здоров’ю людини) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Заявницю з дітьми доставили до найближчого медичного закладу, де малечі надали необхідну допомогу.

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