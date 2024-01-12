У Івано-Франківську суд зобов'язав заклад охорони здоров'я вилатити пацієнтці 3 млн грн за спричинену моральну шкоду

Жінка просила суд стягнути з медичного закладу матеріальні та моральні збитки через неякісно проведене операційне втручання.

Івано-Франківський міський суд завершив розгляд цивільної справи за позовом місцевої мешканки до КНП «Центральна клінічна міська лікарня Івано-Франківської міської ради», у якій вона просила суд стягнути з медичного закладу матеріальні та моральні збитки через неякісно проведене операційне втручання. Про це повідомляє пресслужба суду.

Судом було встановлено, що ще у 2020 році позивачка перебувала на лікуванні у вказаному медичному закладі. Під час підготовки до операційного втручання лікуючим лікарем не було виконано усієї необхідної підготовки для проведення хірургічного втручання, у зв’язку з чим в ході такого оперативного втручання, лікарями-хірургами допущено лікарську помилку.

У 2023 році позивач звернулася до суду із цивільним позовом про відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди.

Розглянувши справу, суд задовольнив позов мешканки Івано-Франківська частково та стягнув з КНП «Івано-Франківська міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради» на користь позивачки витрати на лікування під час перебування у медичному закладі, а також відшкодування втраченого заробітку.

Окрім того, судом було частково задоволено її позов в частині відшкодування моральної шкоди. І тепер лікарня за неналежне проведення лікарем хірургічного втручання має виплатити позивачці три мільйони гривень за спричинену моральну шкоду.

Вказане рішення Івано-Франківського міського суду 10 січня 2024 року було переглянуто Івано-Франківським апеляційним судом та залишено без змін.

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