ЕС готов пойти на уступки Венгрии для разблокирования €50 млрд, — СМИ

Чтобы убедить Виктора Орбана отказаться от вето, ему готовы дать возможность приостановить соглашение о финансировании на полпути в 2025 году, пишет Financial Times.

Еврокомиссия обсуждает возможные уступки некоторым требованиям Венгрии, чтобы обеспечить пакет поддержки для Украины в €50 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

Также сообщается, что чтобы убедить Виктора Орбана отказаться от вето, ему готовы дать возможность приостановить соглашение о финансировании на полпути в 2025 году.

Предполагается, что Венгрия сможет инициировать пересмотр условий соглашения, чтобы оценить, насколько Украина нуждается в финансировании и выполнила ли она требования ЕС для получения средств.

Комиссия также не против ежегодных проверок помощи и введения пункта об «аварийном торможении», согласно которому любая страна может вынести «серьезные опасения по поводу выплат Украине» на обсуждение на саммите лидеров ЕС.

В то же время, этот пункт не даст Венгрии дополнительной возможности наложить вето на финансирование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.