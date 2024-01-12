В Офисе Президента оценили, когда Рада может принять законопроект о мобилизации

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что на принятие законопроекта о мобилизации может уйти несколько недель.

Как ранее сообщалось, что Кабмин официально отозвал свой законопроект 10378 об усилении мобилизации для его доработки. Подготовку нового варианта законопроекта анонсировал министр обороны Рустем Умеров. В ближайшее время обновленный документ будет направлен на согласование Правительства.

По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, Верховная Рада Украины может принять доработанный законопроект о мобилизации через несколько недель. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Я думаю, что несколько дней, максимум недель и закон будет все же проголосован в первом, втором чтении. Ну, имеется в виду с учетом еще дополнительных поправок, которые нужно внести», - сказал он.

Подоляк добавил, что при принятии законопроекта будут учтены позиции не только Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, но и, например, антикоррупционного и других комитетов парламента.

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