$1000 за невтручання у діяльність підприємства: на Одещині на хабарі погорів посадовець Держспоживслужби

За $1000 фігурант гарантував підприємцю не перешкоджати його діяльності, повязаної з виробництва напівфабрикатів.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці затримали головного спеціаліста одного із відділів Одеського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Одеській області.

Зловмисник вимагав від чоловіка, який виявив бажання розпочати підприємницьку діяльність з виробництва напівфабрикатів, 1000 доларів США неправомірної вигоди. Натомість гарантував не втручатися в роботу його фірми та не включати її до плану перевірок.

«Фігуранта поліцейські затримали «на гарячому», одразу після отримання хабаря. Слідчі вилучили гроші в якості речових доказів, а правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - сказано у повідомленні.

Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Підозрюваний поміщений до ізолятора тимчасового тримання, слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

У Департаменті додають, що зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.