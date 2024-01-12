США запровадили санкції через поставки балістичних ракет із КНДР до рф

Санкції запровадили проти трьох російських організацій та однієї фізичної особи, причетних до передачі балістичних ракет із Північної Кореї для використання рф проти України.

Державний департамент США запровадив санкції проти трьох російських організацій і однієї фізичної особи, причетних до передачі й випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання рф проти України. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен в Х (Twitter).

"Держдепартамент США вводить сьогодні санкції проти трьох російських організацій та однієї фізичної особи, причетних до передання й випробувань балістичних ракет із КНДР до рф для російської незаконної війни проти України", – йдеться в повідомленні.

У повідомленні на сайті Держдепу наголошують, що передання КНДР балістичних ракет росії "підтримує агресивну війну росії, збільшує страждання українського народу й підриває глобальний режим нерозповсюдження зброї".

До санкційного списку увійшли:

російська державна авіакомпанія "224-й летный отряд";

її гендиректор Володимир Міхейчик;

Володимирський перспективний воєнно-дослідницький комплекс (російський військовий об'єкт, що займається випробуваннями ракет);

російський ракетний полігон Ашулук.

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