США запровадили санкції через поставки балістичних ракет із КНДР до рф

Державний департамент США запровадив санкції проти трьох російських організацій і однієї фізичної особи, причетних до передачі й випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання рф проти України. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен в Х (Twitter).
"Держдепартамент США вводить сьогодні санкції проти трьох російських організацій та однієї фізичної особи, причетних до передання й випробувань балістичних ракет із КНДР до рф для російської незаконної війни проти України", – йдеться в повідомленні.
У повідомленні на сайті Держдепу наголошують, що передання КНДР балістичних ракет росії "підтримує агресивну війну росії, збільшує страждання українського народу й підриває глобальний режим нерозповсюдження зброї".
До санкційного списку увійшли:
- російська державна авіакомпанія "224-й летный отряд";
- її гендиректор Володимир Міхейчик;
- Володимирський перспективний воєнно-дослідницький комплекс (російський військовий об'єкт, що займається випробуваннями ракет);
- російський ракетний полігон Ашулук.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.