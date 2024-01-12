В Киев с визитом прибыл премьер Великобритании Риши Сунак

Риши Сунак заверил, что поддержка Украины со стороны Британии «поддержка не может и не будет слабеть».

В пятницу, 12 января, премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Киев. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

«Я нахожусь в Украине, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не может и не будет слабеть. Всем украинцам, Великобритания с вами – столько, сколько потребуется», - написал Сунак.

Ожидается, что он встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и объявит новый пакет военной помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.