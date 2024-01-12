Премьер Британии Риши Сунак посетит Киев и объявит о новом пакете военной помощи

12 января ожидается визит премьера Британии в Украину.

В пятницу, 12 января, премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибудет с визитом в Киев. Об этом сообщает Sky News.

Ожидается, что Сунак во время своего визита объявит новый пакет военной помощи. Британия предоставит 2,5 млрд. фунтов стерлингов военной помощи Украине в 2024-2025 годах, что на 200 млн. фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года.

Также премьер Британии объявит о предоставлении гарантий безопасности и гуманитарной помощи.

Издание добавит, что Сунак подпишет с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Она предполагает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.

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