Возможность освобождения от уплаты судебного сбора: дайджест судебной практики Большой Палаты Верховного Суда

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Член ВСП Роман Маселко еще в июне 2023 года обратился в НАБУ по поводу массового рассмотрения заявлений судьями об определении места жительства ребенка с отцом, что способствовало выезду мужчин за границу

Член Высшего совета правосудия Роман Маселко в июне 2023 г. рассказал НАБУ о возможной коррупции с рассмотрением судьями заявлений об определении места жительства ребенка с отцом, что в дальнейшем позволяло выезжать мужчинам за границу.

БП ВС определила, что является надлежащими требованиями, которые может заявить лицо – собственник земельного участка, на котором осуществлено самовольное строительство

Большая Палата Верховного Суда отступила от правового заключения КГС ВС относительно надлежащего способа защиты прав собственника земельного участка, на котором осуществлено самовольное строительство.

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело экс-замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, который просил восстановить его в должности

Кассационный административный суд передал дело Сергея Семочко на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, поскольку, по мнению КАС ВС, это дело содержит исключительную правовую проблему.

Собранные об украинцах персональные данные будут хранить на серверах партнеров за рубежом, на это выделят 100 млн долларов, - нардеп Устинова о Реестре военнообязанных

Иностранные партнеры готовы выделить 100 миллионов долларов на то, чтобы обеспечить хранение персональных данных о военнообязанных украинцах на своих серверах, - Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта 10062 о сборе досье для принятия в целом.

В случае утраты родителями права на пользование квартирой, его теряют и подлежащие выселению несовершеннолетние дети, — Верховный Суд

В случаях самоуправных занятий жилого помещения обязанность выселения без предоставления другого жилого помещения распространяется и на несовершеннолетних детей, подчеркнул Верховный Суд.

  1. Судебная практика
  2. / Большая Палата Верховного Суда

Возможность освобождения от уплаты судебного сбора: дайджест судебной практики Большой Палаты Верховного Суда

10:05, 12 января 2024
Дайджест судебной практики Большой Палаты Верховного Суда за ноябрь – декабрь 2023 года.
Возможность освобождения от уплаты судебного сбора: дайджест судебной практики Большой Палаты Верховного Суда
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Большая Палата Верховного Суда обнародовала дайджест судебной практики за ноябрь – декабрь 2023 года.

У дайджесті вміщено правові висновки Великої Палати, зокрема, щодо:

  • належного способу захисту прав власника земельної ділянки, на якій здійснено самочинне будівництво;
  • можливості звільнення відповідача від сплати судового збору при зверненні з апеляційною чи касаційною скаргою;
  • розірвання договору оренди земельної ділянки державної власності в разі реорганізації орендаря у спосіб виділу;
  • можливості відшкодування витрат за експертизу, проведену до подання позову;
  • нікчемності умов договору, якими скасовується чи обмежується відповідальність постачальника за умисне порушення зобов’язання;
  • порядку стягнення коштів за банківським вкладом з банку, у якому запроваджена тимчасова адміністрація;
  • поширення арбітражного застереження (арбітражної угоди), викладеного в контракті, на спір за участю особи, яка не підписувала цей контракт, але набула прав та обов’язків його сторони;
  • стягнення інфляційних втрат та 3 % річних (ст. 625 ЦК України) у випадку прострочення державою виконання рішення суду, яким підтверджене її грошове зобов’язання з відшкодування шкоди.

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