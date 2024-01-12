Можливість звільнення від сплати судового збору: дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду

Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду за листопад – грудень 2023 року.

Велика Палата Верховного Суду оприлюднила дайджест судової практики за листопад – грудень 2023 року.

У дайджесті вміщено правові висновки Великої Палати, зокрема, щодо:

належного способу захисту прав власника земельної ділянки, на якій здійснено самочинне будівництво;

можливості звільнення відповідача від сплати судового збору при зверненні з апеляційною чи касаційною скаргою;

розірвання договору оренди земельної ділянки державної власності в разі реорганізації орендаря у спосіб виділу;

можливості відшкодування витрат за експертизу, проведену до подання позову;

нікчемності умов договору, якими скасовується чи обмежується відповідальність постачальника за умисне порушення зобов’язання;

порядку стягнення коштів за банківським вкладом з банку, у якому запроваджена тимчасова адміністрація;

поширення арбітражного застереження (арбітражної угоди), викладеного в контракті, на спір за участю особи, яка не підписувала цей контракт, але набула прав та обов’язків його сторони;

стягнення інфляційних втрат та 3 % річних (ст. 625 ЦК України) у випадку прострочення державою виконання рішення суду, яким підтверджене її грошове зобов’язання з відшкодування шкоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.