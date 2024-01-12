Атака по хуситах у Ємені: коаліція з 11 країн назвала удари «законною самообороною»

Зазначається, що удари мали на меті підірвати і послабити можливості хуситів загрожувати світовій торгівлі і життю міжнародних мореплавців у Червоному морі.

Понад 10 країн створили коаліцію для захисту судноплавства в Червоному морі від єменських хуситів. Вони назвали удари по хуситах законною самообороною. Про це йдеться у заяві Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії, Республіки Корея, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та Канади.

«У відповідь на продовження незаконних, небезпечних і дестабілізуючих нападів хуситів на судна, в тому числі комерційні, що прямують через Червоне море, збройні сили США і Великої Британії за підтримки Нідерландів, Канади, Бахрейну та Австралії завдали спільних ударів відповідно до невід'ємного права на індивідуальну і колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН, по низці об'єктів у контрольованих хуситами районах Ємену.

Ці високоточні удари мали на меті підірвати і послабити можливості хуситів загрожувати світовій торгівлі і життю міжнародних мореплавців на одному з найважливіших водних шляхів у світі», — йдеться у заяві, яку оприлюднив Білий дім.

«Понад два десятки нападів хуситів на комерційні судна з середини листопада становлять міжнародний виклик. Сьогоднішня акція продемонструвала спільну відданість свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та захисту життя моряків від незаконних і невиправданих нападів», — додала коаліція країн.

Країни «закликали до негайного припинення незаконних нападів і попередили, що зловмисники будуть притягнуті до відповідальності, якщо вони і надалі загрожуватимуть життю людей, світовій економіці та вільному руху товарів на критично важливих водних артеріях регіону».

Вони також зазначили, що їхньою метою залишається деескалація напруженості і відновлення стабільності в Червоному морі.

«Нехай наше послання буде чітким: ми без вагань будемо захищати життя і вільний потік торгівлі на одному з найважливіших водних шляхів світу перед обличчям постійних загроз», – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, в ніч на 12 січня Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали серію авіаударів по центрам зберігання озброєння та базах для навчання хуситів у Ємені.

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