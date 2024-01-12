США призупинили допомогу Україні до схвалення Конгресом нового фінансування, — Джон Кірбі

За його словами, Штати надали останній пакет військової допомоги, на який у них вистачило грошей

Сполучені Штати Америки призупинили допомогу Україні до схвалення Конгресом нового фінансування. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

За його словами, Штати надали останній пакет військової допомоги, на який у них вистачило грошей. Мова йде про пакет допомоги у 250 мільйонів доларів, оголошений 27 грудня 2023 року.

«Допомога, яку ми надаємо Україні, зараз припинилася. А атаки, які здійснюють росіяни, лише посилюються. І про це говорили на початку цього тижня, що вони використовують північнокорейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи», — сказав Кірбі.

Раніше Конгрес США, намагаючись уникнути можливого шатдауну, уклав угоду щодо фінансування уряду в 2024 році на 1,6 трлн доларів.

Також спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Білий дім досі не дав йому конкретної відповіді про кінцеву мету надання допомоги Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.