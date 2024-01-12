США призупинили допомогу Україні до схвалення Конгресом нового фінансування, — Джон Кірбі

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Зібрані про українців персональні дані будуть зберігати на серверах партнерів за кордоном, на це виділять 100 млн доларів, - нардеп Устінова про Реєстр військовозобов’язаних

Іноземні партнери готові виділити 100 мільйонів доларів на те, аби забезпечити зберігання персональних даних про військовозобов’язаних українців на своїх серверах, - Верховна Рада почала розгляд законопроекту 10062 про збір досьє для прийняття в цілому.

У разі втрати батьками права на користування квартирою, його втрачають і неповнолітні діти, які підлягають виселенню, - Верховний Суд

У випадках самоправного зайняття житлового приміщення обов’язок виселення без надання іншого жилого приміщення поширюється і на неповнолітніх дітей, наголосив Верховний Суд.

Коли ти зареєструвався як лобіст, то отримуєш гарантії проходити в органи влади, спілкуватися із чиновниками, депутатами, міністрами, - Денис Маслов пояснив суть законопроекту про лобіювання

«Законопроект про доброчесне лобіювання врегульовує наступне: якщо якісь особи, маючи свій приватний інтерес, хочуть вплинути на ухвалення нормативно-правового акту, то вони підходять до відповідних ініціаторів, авторів, депутатів, чиновників і спілкуються, переконують. Це може бути й нормативний акт, прийнятий органами місцевого самоврядування», - пояснив Денис Маслов.

Збори Дніпровського райсуду Києва повідомили про незаконність обшуку працівниками ДБР суддів, працівників суду та відвідувачів і втручання в діяльність суду

Обшук у Дніпровському райсуді Києва проводився невідкладно без будь-якого судового рішення, а метою було одержання слідчим доступу до службового комп’ютеру, який належить та закріплений за помічником судді Юлії Іваніної, - заява зборів суддів.

Кабмін офіційно відкликав свій законопроект про посилення мобілізації, - що далі

Картка законопроекту 10378 про мобілізацію свідчить, що його офіційно відкликано.

  1. У світі

США призупинили допомогу Україні до схвалення Конгресом нового фінансування, — Джон Кірбі

08:37, 12 січня 2024
За його словами, Штати надали останній пакет військової допомоги, на який у них вистачило грошей
США призупинили допомогу Україні до схвалення Конгресом нового фінансування, — Джон Кірбі
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Сполучені Штати Америки призупинили допомогу Україні до схвалення Конгресом нового фінансування. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

За його словами, Штати надали останній пакет військової допомоги, на який у них вистачило грошей. Мова йде про пакет допомоги у 250 мільйонів доларів, оголошений 27 грудня 2023 року.

«Допомога, яку ми надаємо Україні, зараз припинилася. А атаки, які здійснюють росіяни, лише посилюються. І про це говорили на початку цього тижня, що вони використовують північнокорейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи», — сказав Кірбі.

Раніше Конгрес США, намагаючись уникнути можливого шатдауну, уклав угоду щодо фінансування уряду в 2024 році на 1,6 трлн доларів.

Також спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Білий дім досі не дав йому конкретної відповіді про кінцеву мету надання допомоги Україні.

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