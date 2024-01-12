США приостановили помощь Украине к одобрению Конгрессом нового финансирования, - Джон Кирби

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Собранные об украинцах персональные данные будут хранить на серверах партнеров за рубежом, на это выделят 100 млн долларов, - нардеп Устинова о Реестре военнообязанных

Иностранные партнеры готовы выделить 100 миллионов долларов на то, чтобы обеспечить хранение персональных данных о военнообязанных украинцах на своих серверах, - Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта 10062 о сборе досье для принятия в целом.

В случае утраты родителями права на пользование квартирой, его теряют и подлежащие выселению несовершеннолетние дети, — Верховный Суд

В случаях самоуправных занятий жилого помещения обязанность выселения без предоставления другого жилого помещения распространяется и на несовершеннолетних детей, подчеркнул Верховный Суд.

Когда ты зарегистрировался как лоббист, то получаешь гарантии проходить в органы власти, общаться с чиновниками, депутатами, министрами, - Денис Маслов объяснил суть законопроекта о лоббировании

«Законопроект о добропорядочном лоббировании регулирует следующее: если какие-то лица, имея свой частный интерес, хотят повлиять на принятие нормативно-правового акта, то они подходят к соответствующим инициаторам, авторам, депутатам, чиновникам и общаются, убеждают. Это может быть и нормативный акт, принятый органами местного самоуправления», – пояснил Денис Маслов.

Собрание Днепровского райсуда Киева сообщило о незаконности обыска работниками ГБР судей, работников суда и посетителей и вмешательство в деятельность суда

Обыск в Днепровском райсуде Киева проводился безотлагательно без какого-либо судебного решения, а целью было получение следователем доступа к служебному компьютеру, который принадлежит и закреплен за помощником судьи Юлии Иваниной, - заявление собрания судей.

Кабмин официально отозвал свой законопроект об усилении мобилизации, - что дальше

Карточка законопроекта 10378 о мобилизации свидетельствует, что он официально отозван.

  1. В мире

США приостановили помощь Украине к одобрению Конгрессом нового финансирования, - Джон Кирби

08:37, 12 января 2024
По его словам, Штаты предоставили последний пакет военной помощи, на который у них хватило денег
США приостановили помощь Украине к одобрению Конгрессом нового финансирования, - Джон Кирби
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Соединенные Штаты Америки приостановили помощь Украине в одобрении Конгрессом нового финансирования. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге.

По его словам, Штаты предоставили последний пакет военной помощи, на который у них хватило денег. Речь идет о пакете помощи в 250 миллионов долларов, объявленном 27 декабря 2023 года.

«Помощь, которую мы оказываем Украине, сейчас прекратилась. А атаки, которые совершают россияне, только усиливаются. И об этом говорили в начале этой недели, что они используют северокорейские баллистические ракеты для выполнения своей грязной работы», – сказал Кирби.

Ранее Конгресс США, пытаясь избежать возможного шатдауна, заключил соглашение о финансировании правительства в 2024 году на 1,6 трлн долларов.

Также спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Белый дом до сих пор не дал ему конкретного ответа на конечную цель оказания помощи Украине.

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