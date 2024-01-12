США приостановили помощь Украине к одобрению Конгрессом нового финансирования, - Джон Кирби

По его словам, Штаты предоставили последний пакет военной помощи, на который у них хватило денег

Соединенные Штаты Америки приостановили помощь Украине в одобрении Конгрессом нового финансирования. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге.

По его словам, Штаты предоставили последний пакет военной помощи, на который у них хватило денег. Речь идет о пакете помощи в 250 миллионов долларов, объявленном 27 декабря 2023 года.

«Помощь, которую мы оказываем Украине, сейчас прекратилась. А атаки, которые совершают россияне, только усиливаются. И об этом говорили в начале этой недели, что они используют северокорейские баллистические ракеты для выполнения своей грязной работы», – сказал Кирби.

Ранее Конгресс США, пытаясь избежать возможного шатдауна, заключил соглашение о финансировании правительства в 2024 году на 1,6 трлн долларов.

Также спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Белый дом до сих пор не дал ему конкретного ответа на конечную цель оказания помощи Украине.

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