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  1. У світі

Білий дім досі не дав конкретної відповіді про кінцеву мету надання допомоги Україні, — спікер Палати представників Майк Джонсон

13:13, 8 січня 2024
Для того, аби республіканці схвалили подальшу допомогу Україні, адміністрація Байдена має чітко сформулювати «кінцеву стратегічну мету підтримки України».
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Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Білий дім досі не дав йому конкретної відповіді про кінцеву мету надання допомоги Україні. Про це він зазначив у ефірі CBS News.

Джонсон вкотре заявив, що для того, аби республіканці схвалили подальшу допомогу Україні, адміністрація Байдена має чітко сформулювати «кінцеву стратегічну мету підтримки України».

Крім того, спікер заявив, що «важливо мати чітке уявлення про те, як витрачається американська допомога».

Він звинуватив адміністрацію Байдена в тому, що вона нібито не дала відповіді на його неодноразово надіслані запити щодо цілей допомоги Україні.

Раніше Конгрес США, намагаючись уникнути можливого шатдауну, уклав угоду щодо фінансування уряду в 2024 році на 1,6 трлн доларів.

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