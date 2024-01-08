У Національній стратегії доходів збираються виправити ситуацію з нерівними умови оподаткування елітної нерухомості

Кабмін планує виправити ситуацію, коли власники нерухомості сплачують однакову суму податку, незалежно від того, чи це елітне майно або ж на околицях міста.

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Уряд України планує найближчим часом почати виправлення ситуації, за якої при рівних ставках з однакової площі об’єкту нерухомості власники сплачують однакову суму податку, незалежно від місцезнаходження таких об’єктів чи то, елітне майно в центрі міста чи то, яке знаходиться на околицях міста або в селах. Відповідні зміни передбачені у схваленій розпорядженням Кабміну 27 грудня 2023 р. № 1218-р Національній стратегії доходів.

А саме, уряд описує проблеми, які потребують вирішення наступним чином.

На сьогодні оподаткування майна в Україні не повною мірою відображає ринкові умови господарювання, які існують в Україні і відповідно не забезпечує достатнього обсягу надходжень до місцевих бюджетів від цього податку.

Так, надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2021 році становили 8,7 % у загальній сумі надходжень місцевих податків і зборів, або 2,2 % у загальній сумі податкових надходжень до місцевих бюджетів.

Це пов’язано з тим, що діюча система оподаткування об’єктів нерухомого майна базується на площі об’єктів нерухомості, виходячи з мінімального розміру заробітної плати. Диференціація розміру податку на нерухоме майно здійснюється за ставками податку, які встановлюються органами місцевого самоврядування.

При діючій системі оподаткування при рівних ставках з однакової площі об’єкту нерухомості власники сплачують однакову суму податку, незалежно від місцезнаходження таких об’єктів чи то, елітне майно в центрі міста чи то, яке знаходиться на околицях міста або в селах, що носить несправедливий характер і створює нерівні умови оподаткування.

Така модель оподаткування не забезпечує принцип справедливості оподаткування, оскільки не враховує всіх факторів, які характеризують об’єкт нерухомості, а саме: його місцезнаходження, рік побудови, технічні характеристики, а отже не відображає реальну ринкову вартість таких об’єктів (будівель, споруд).

Більш справедливою моделлю оподаткування може стати запровадження оподаткування нерухомого майна, виходячи з його оціночної вартості, що дозволить уникнути дискримінаційного підходу в оподаткуванні власників майна та забезпечить об’єктивне податкове навантаження, а також сприятиме збільшенню надходжень податку до місцевих бюджетів.

Однак для запровадження нової моделі оподаткування на сьогодні є ряд стримуючих факторів. Так, наразі:

не сформований в повному обсязі Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

відсутній інститут оцінки нерухомого майна;

відсутній орган, на який покладені функції щодо проведення оцінки об’єктів нерухомості для цілей оподаткування (на сьогодні проведення оцінки вартості об’єктів нерухомості здійснюється виключно приватними оцінювачами за рахунок замовників такої оцінки при здійсненні цивільно-правових відносин);

відсутня методика проведення такої оцінки та чіткі нормативи, за якими можна оцінювати стан і реальну, ринкову вартість тієї чи іншої будівлі і яку можна застосовувати для цілей оподаткування.

Таким чином, запровадження оподаткування нерухомого майна, виходячи з оціночної вартості неможливе без реалізації ряду заходів, які повинні передувати такій реформі.

Реформи, які, як зазначено у Національній стратегії доходів, необхідні для вирішення виявлених проблем:

Протягом 2024–2025 років: розробка та затвердження нормативно-правового акту, який визначатиме правові засади та механізм здійснення оцінки майна, яка відображатиме поточну ринкову вартість об’єктів нерухомості та яку можна буде використовувати в цілях оподаткування майна, включаючи заходи щодо зменшення можливостей для корупції в процесі оцінки. Протягом 2026–2027 років: здійснення оцінки об’єктів нерухомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; Протягом 2027 року: наповнення інформаційної бази щодо оціночної вартості об’єктів нерухомості. Протягом 2027–2028 років: розробка моделі оподаткування об’єктів нерухомого майна, виходячи з їх оціночної вартості.

Автор: Наталя Мамченко

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