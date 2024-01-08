В Национальной стратегии доходов собираются исправить ситуацию с неравными условиями налогообложения элитной недвижимости

Кабмин планирует исправить ситуацию, когда владельцы недвижимости платят одинаковую сумму налога, независимо от того, это элитное имущество или в окрестностях города.

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Правительство Украины планирует в ближайшее время начать исправление ситуации, при которой при равных ставках с одинаковой площади объекта недвижимости владельцы платят одинаковую сумму налога, независимо от местонахождения таких объектов или того, это элитное имущество в центре города или то, которое находится на окраинах города или в деревнях. Соответствующие изменения предусмотрены в одобренной распоряжением Кабмина 27 декабря 2023 г. №1218-р Национальной стратегии доходов.

В частности, правительство описывает проблемы, требующие решения следующим образом.

Сегодня налогообложение имущества в Украине не в полной мере отражает рыночные условия хозяйствования, которые существуют в Украине и соответственно не обеспечивает достаточного объема поступлений в местные бюджеты от этого налога.

Так, поступления налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в 2021 году составили 8,7% в общей сумме поступлений местных налогов и сборов или 2,2% в общей сумме налоговых поступлений в местные бюджеты.

Это связано с тем, что действующая система налогообложения объектов недвижимости базируется на площади объектов недвижимости, исходя из минимального размера заработной платы. Дифференциация размера налога на недвижимое имущество осуществляется по ставкам налога, устанавливаемым органами местного самоуправления.

При действующей системе налогообложения при равных ставках с одинаковой площади объекта недвижимости собственники платят одинаковую сумму налога, независимо от местонахождения таких объектов, и того, элитное ли это имущество в центре города или то, которое находится в окрестностях города или в селах, что несет несправедливый характер и создает неравные условия налогообложения.

Такая модель налогообложения не обеспечивает принцип справедливости налогообложения, поскольку не учитывает всех факторов, характеризующих объект недвижимости, а именно: его местонахождение, год постройки, технические характеристики, а следовательно, не отражает реальную рыночную стоимость таких объектов (зданий, сооружений) .

Более справедливой моделью налогообложения может стать введение налогообложения недвижимого имущества, исходя из его оценочной стоимости, что позволит избежать дискриминационного подхода в налогообложении собственников имущества и обеспечит объективную налоговую нагрузку, а также будет способствовать увеличению поступлений налога в местные бюджеты.

Однако для введения новой модели налогообложения на сегодняшний день есть ряд сдерживающих факторов. Так, сейчас:

не сформированный в полном объеме Государственный реестр прав на недвижимое имущество;

отсутствует институт оценки недвижимого имущества;

отсутствует орган, на который возложены функции по проведению оценки объектов недвижимости для целей налогообложения (на сегодняшний день проведение оценки стоимости объектов недвижимости осуществляется исключительно частными оценщиками за счет заказчиков такой оценки при осуществлении гражданско-правовых отношений);

отсутствует методика проведения такой оценки и четкие нормативы, по которым можно оценивать состояние и реальную, рыночную стоимость того или иного здания и применяемую для целей налогообложения.

Таким образом, введение налогообложения недвижимого имущества исходя из оценочной стоимости невозможно без реализации ряда мер, которые должны предшествовать такой реформе.

Реформы, которые, как отмечено в Национальной стратегии доходов, необходимы для решения выявленных проблем:

В течение 2024–2025 годов: разработка и утверждение нормативно-правового акта, определяющего правовые основы и механизм осуществления оценки имущества, отражающей текущую рыночную стоимость объектов недвижимости и которую можно будет использовать в целях налогообложения имущества, включая меры по уменьшению возможностей для коррупции в процессе оценки В течение 2026-2027 годов: осуществление оценки объектов недвижимости, содержащихся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество; В течение 2027 года: наполнение информационной базы по оценочной стоимости объектов недвижимости.

В течение 2027-2028 годов: разработка модели налогообложения объектов недвижимого имущества, исходя из их оценочной стоимости.

Автор: Наталья Мамченко

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