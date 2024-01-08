В Одесской области бушует непогода: ветер повалил ветрогенератор, видео

В сети показали последствия непогоды в Одесской области.

Одесскую область накрыла непогода: гололедица, дождь с переходом в снег, намерзание льда на проводах и порывы ветра. В таких условиях возникает опасное явление под названием "галопирование проводов", что создает дополнительные аварийные ситуации. Работы по восстановлению поддержки электроэнергии продолжаются, однако отмечается, что их выполнение требует усиленного режима.

Так, в сети показали, как шквальный ветер в Одесской области повалил ветрогенератор.

За последние сутки специалисты восстановили 16 воздушных линий, отремонтировали 411 трансформаторных подстанций и восстановили электроснабжение для 22 668 абонентов в 73 населенных пунктах региона. Больше всего пострадали Подольский, Березовский и Раздельнянский районы. Однако, по состоянию на 9:00 8 января, без электричества остается 67 тысяч клиентов в 236 населенных пунктах, - сообщили в ДТЭК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.