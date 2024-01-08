Регламентный комитет Рады одобрил отзыв Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности

Проект постановления может быть вынесен на голосование 10 января.

В понедельник, 8 января, комитет по вопросам регламента в Верховной Раде рассмотрел постановление об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя главы комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, решение принято единогласно.

Также в парламенте зарегистрировали постановление об отзыве нардепки Марьяны Безуглой с должности. Проект постановления №10391 опубликован на сайте Рады.

Соответственно, уже 10 января Рада может рассмотреть постановление.

Инициаторами постановления выступили 11 народных депутатов. Проект появился на сайте Верховной Рады в субботу, 6 января.

«Руководствуясь положениями статьи 83 регламента Верховной Рады, статьи 7 закона «О комитетах Верховной Рады» предлагается отозвать народного депутата Безуглу Марьяну Владимировну с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки», – говорится в документе.

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