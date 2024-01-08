Регламентний комітет Ради схвалив відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки

Проєкт постанови можуть винести на голосування 10 січня.

У понеділок, 8 січня, комітет з питань регламенту у Верховній Раді розглянув постанову про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, рішення прийнято одноголосно.

Також у парламенті зареєстрували постанову про відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади. Проєкт постанови №10391 опублікований на сайті Ради.

Відповідно вже 10 січня Рада може розглянути постанову.

Ініціаторами постанови виступили 11 народних депутатів. Проєкт з’явився на сайті Верховної Ради у суботу, 6 січня.

«Керуючись положеннями статті 83 регламенту Верховної Ради, статті 7 закону «Про комітети Верховної Ради» пропонується відкликати народного депутата Безуглу Мар’яну Володимирівну з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки», – йдеться у документі.

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