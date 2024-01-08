Німеччину накрили масштабні протести фермерів: відео

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Налоговикам поручат сообщать НАБУ о признаках взяточничества среди предпринимателей, - Комитет рекомендовал законопроект

В частности, Налоговый кодекс дополнят обстоятельствами, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком взятки должностному лицу иностранного государства и положениями, что при их выявлении налоговая руководствуется соответствующим перечнем НАБУ, который обнародуется на его официальном вебсайте.

ВККС рассчитывала, что документы на конкурс в апелляционные суды подадут от 3 до 5 тысяч кандидатов

В реальности документы для участия в конкурсе на 550 должностей судей апелляционных судов подали 2074 кандидата.

Кабмин изменил порядок выдачи удостоверений членов семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время прохождения военной службы

Удостоверения подлежат возвращению в ТЦК или уполномоченный орган, выдавший их, в частности, в случае выявления факта представления недостоверной информации о военнослужащем, погибшем (умершем) или пропавшем без вести, достижении 18-летнего возраста детьми таких военнослужащих, а также если супруга вступила в брак.

Предлагаемая законопроектом о мобилизации обязанность постоянно носить с собой военный билет не согласуется с нормами законодательства, - ГНЭУ Верховной Рады

Возникает вопрос, как мужчинам, снятым или исключенным с военного учета, например, по состоянию здоровья, и не имеющим военно-учетных документов, выполнить предусмотренную законопроектом об усилении мобилизации обязанность постоянно носить соответствующий документ, - ГНЭУ.

Минцифры будет заниматься электронной системой обращения алкогольных напитков, сигарет и жидкостей в электронных сигаретах

Кабмин наделил Минцифры новыми полномочиями по обеспечению функционирования электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

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Німеччину накрили масштабні протести фермерів: відео

14:27, 8 января 2024
В Германии произошел транспортный коллапс из-за забастовки фермеров.
Німеччину накрили масштабні протести фермерів: відео
Источник фото: focus.de
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Фермеры Германии начали забастовку против намерений правительства сократить субсидии на сельскохозяйственное дизельное топливо. Ассоциация фермеров организовала акцию протеста, которая продлится с 8 по 15 января и закончится митингом в Берлине, - сообщает focus.de.

В разных городах фермеры с техникой отправляются в центры городов. В Мюнхене полиция сопровождает 5500 тракторов, которые движутся к центру. У Бранденбургских ворот в Берлине собрались 450 тракторов, а другие технические средства собираются присоединиться. Во многих городах перекрыты въезды в районы, водителей предупреждают об ограничении движения, и некоторые дети не смогли попасть в школы.

С 10 января ситуация с транспортом в Германии обострится. Машинисты профсоюза GDL объявили о длительной забастовке на пассажирском транспорте до 18:00 13 января. Это значительно усложнит движение поездов по всей стране.

Компания Deutsche Bahn подготовит временное расписание, которое обеспечит ограниченное количество поездов на междугородных, региональных и S-Bahn маршрутах во время забастовки. Пассажиров призвали отложить путешествия, запланированные на период забастовки, со среды до пятницы.

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