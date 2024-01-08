Бизнес за нарушение режима работы во время военного положения сможет получить штраф до 340 тысяч грн

Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении наказания за нарушение комендантского часа во втором чтении.

Бизнес сможет получить штраф до 340 тысяч гривен, а граждане – до 6800 гривен за нарушение комендантского часа. Соответствующие изменения готовится принять в целом Верховная Рада путем принятия законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Закон «О правовом режиме военного положения» об установлении административной ответственности за невыполнение некоторых мер правового режима военного положения 10195. Законопроект, напомним, поданный народными депутатами Украины Максимом Павлюком, Сергеем Ионушасом и другие, был принят за основу 9 декабря 2023 года.

Подготовленным ко второму чтению законопроектом Кодекс об административных правонарушениях дополняется новой статьей 210-2 , предусматривающей ответственность за:

нарушение запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков или удостоверений (комендантского часа), что будет влечь наложение штрафа на граждан от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (т.е. 1700 – 3400 грн ); эти же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение – будут влечь штраф от 3400 до 6800 грн.

Однако эти нормы относительно пребывания на улице во время комендантского часа не будут применяться в случаях: следование лиц к/из укрытий (защитного сооружения гражданской защиты) в связи с воздушной тревогой; предоставление медицинской (домедицинской) помощи или сопровождение раненых или тяжелобольных людей, осуществление мер по эвакуации населения или спасения имущества и в других случаях, связанных с угрозой жизни или здоровью граждан.

нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения – будет влечь за собой наложение штрафа на должностных лиц, физических лиц-предпринимателей от трех тысяч до шести тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 000 – 102 000 грн); если эти действия совершены лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения – ему будет грозить штраф от 170 000 до 340 000 грн.

Также вносятся изменения в статьи 221 и 255, которыми предлагается предоставить право составлять протоколы за административные правонарушения, предусмотренные частями 2, 3, 4 статьи 210-2 уполномоченным лицам органов Национальной полиции, а обязанность рассматривать соответствующие дела возложить на районные, районные в городе, городские или горрайонные суды (судей). То есть дела по бизнесу и «системным» нарушителям комендантского часа будут рассматривать суды;

В то же время изменениями в статью 222 предлагается предоставить право органам Национальной полиции рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 статьи 210-2, а именно, за нарушение запрета на пребывание во время комендантского часа на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков или удостоверений;

Вносятся изменения в статью 262, которая предлагает предоставить право органам полиции проводить административное задержание в отношении нарушителей комендантского часа;

изменения в Закон «О правовом режиме военного положения», которыми военные администрации наделяются полномочиями по установлению на соответствующей территории режима работы субъектов хозяйствования.

Так, они смогут устанавливать режим работы субъектов хозяйствования всех форм собственности, кроме государственной. Данная мера не применяется в отношении субъектов хозяйствования, которые определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в соответствии с порядком и критериями определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, утвержденными Кабинетом Министров.

Автор: Наталья Мамченко

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