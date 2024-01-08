Новый персональный состав коллегий судей ВАКС на 2024 год: решение собрания судей

С 1 января 2024 года действует новый персональный состав постоянных коллегий ВАКС и резервных судей.

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда 27 декабря 2023 года утвердило персональный состав постоянных коллегий судей Высшего антикоррупционного суда, а также состав резервных судей для постоянных коллегий.

Согласно решению собрания судей, утвержден новый состав коллегий:

для рассмотрения уголовных производств по существу предъявленного обвинения

коллегий для рассмотрения дел о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, а также других заявлений, материалов, подлежащих рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства

для рассмотрения дел о применении санкций

С решением собрания судей и новым составом коллегий можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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