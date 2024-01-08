$7 000 за пересечение границы: сообщено о подозрении бывшему должностному лицу

Для реализации схемы злоумышленник фиктивно оформлял мужчин на подконтрольное общество водителей международных пассажирских перевозок.

Сообщено о подозрении бывшему должностному лицу по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, в марте 2023 года 48-летний житель столицы, занимавший до Революции Достоинства должность советника главы Администрации Президента, организовал схему по незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Для реализации схемы злоумышленник фиктивно оформлял мужчин на подконтрольное общество водителей международных пассажирских перевозок. Лицо, желавшее незаконно пересечь границу, садилось за руль автобуса вместе с фиктивными пассажирами и еще одним водителем-женщиной. После пересечения границы женщина-водитель сразу возвращалась в Украину с пассажирами.

Стоимость услуги составила 7 тысяч долларов.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Решается вопрос о привлечении к ответственности других участников схемы.

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