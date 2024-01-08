$​​7 000 за перетин кордону: повідомлено про підозру колишньому посадовцю

Для реалізації схеми зловмисник фіктивно оформлював чоловіків на підконтрольне товариство в якості водіїв міжнародних пасажирських перевезень.

​​Повідомлено про підозру колишньому посадовцю за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, у березні 2023 року 48-річний мешканець столиці, який до Революції Гідності обіймав посаду радника голови Адміністрації Президента, організував схему з незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Для реалізації схеми зловмисник фіктивно оформлював чоловіків на підконтрольне товариство в якості водіїв міжнародних пасажирських перевезень. Особа, яка бажала незаконно перетнути кордон, сідала за кермо автобусу разом із фіктивними пасажирами та ще одним водієм-жінкою. Після перетину кордону жінка-водій одразу поверталася до України з пасажирами.

Вартість послуги становила 7 тисяч доларів.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Вирішується питання про притягнення до відповідальності інших учасників схеми.

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