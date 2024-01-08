Новий персональний склад колегій суддів ВАКС на 2024 рік: рішення зборів суддів

З 1 січня 2024 року діє новий персональний склад постійних колегій ВАКС та резервних суддів.

Збори суддів Вищого антикорупційного суду 27 грудня 2023 року затвердили персональний склад постійних колегій суддів Вищого антикорупційного суду та резервних суддів постійних колегій.

Згідно з рішенням зборів суддів, затверджено новий склад колегій:

для розгляду кримінальних проваджень по суті пред’явленого обвинувачення

колегій для розгляду справ про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а також інших заяв, матеріалів, що підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства

для розгляду справ про застосування санкції

З рішенням зборів суддів та новим складом колегій можна ознайомитися нижче: