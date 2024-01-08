Новий персональний склад колегій суддів ВАКС на 2024 рік: рішення зборів суддів

Збори суддів Вищого антикорупційного суду 27 грудня 2023 року затвердили персональний склад постійних колегій суддів Вищого антикорупційного суду та резервних суддів постійних колегій.
Згідно з рішенням зборів суддів, затверджено новий склад колегій:
для розгляду кримінальних проваджень по суті пред’явленого обвинувачення
колегій для розгляду справ про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а також інших заяв, матеріалів, що підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства
для розгляду справ про застосування санкції
З рішенням зборів суддів та новим складом колегій можна ознайомитися нижче:
Автор: В’ячеслав Хрипун
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