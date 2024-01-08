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Новий персональний склад колегій суддів ВАКС на 2024 рік: рішення зборів суддів

12:09, 8 січня 2024
З 1 січня 2024 року діє новий персональний склад постійних колегій ВАКС та резервних суддів.
Новий персональний склад колегій суддів ВАКС на 2024 рік: рішення зборів суддів
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Збори суддів Вищого антикорупційного суду 27 грудня 2023 року затвердили персональний склад постійних колегій суддів Вищого антикорупційного суду та резервних суддів постійних колегій.

Згідно з рішенням зборів суддів, затверджено новий склад колегій:

для розгляду кримінальних проваджень по суті пред’явленого обвинувачення

колегій для розгляду справ про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а також інших заяв, матеріалів, що підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства

для розгляду справ про застосування санкції

З рішенням зборів суддів та новим складом колегій можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун 

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