Бізнес за порушення режиму роботи під час воєнного стану зможе отримати штраф до 340 тисяч грн

Верховна Рада розгляне законопроект про посилення покарання порушення комендантської години в другому читанні.

Бізнес зможе отримати штраф до 340 тисяч грн, а громадяни – до 6800 грн за порушення комендантської години. Відповідні зміни готується ухвалити в цілому Верховна Рада шляхом прийняття законопроекту про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо встановлення адміністративної відповідальності за невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану 10195. Законопроект, нагадаємо, поданий народними депутатами України Максимом Павлюком, Сергієм Іонушасом та іншими, був прийнятий за основу 9 грудня 2023 року.

Підготовленим до другого читання законопроектом Кодекс про адміністративні правопорушення доповнюється новою статтею 210-2 , яка передбачатиме відповідальність за:

порушення заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток чи посвідчень (комендантської години), що буде тягнути за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто, 1700 – 3400 грн); ці ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення – тягнутимуть штраф від 3400 до 6 800 грн.

Однак ці норми стосовно перебування на вулиці під час комендантської години не будуть застосовуватися у випадках: прямування осіб до/з укриттів (захисної споруди цивільного захисту) у зв'язку з повітряною тривогою; надання медичної (домедичної) допомоги або супроводження поранених або тяжкохворих людей, здійснення заходів з евакуації населення або рятування майна та в інших випадках, пов’язаних із загрозою життю або здоров’ю громадян.

порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану – тягнутиме за собою накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб-підприємців від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 – 102 000 грн); якщо ці дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення – то їй буде загрожувати штраф від 170 000 до 340 000 грн.

Також вносяться зміни до статей 221 та 255, якими пропонується надати право складати протоколи за адміністративні правопорушення, передбачені частинами 2, 3, 4 статті 210-2 уповноваженим особам органів Національної поліції, а обов’язок розглядати відповідні справи покласти на районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (суддів). Тобто, справи щодо бізнесу та «системних» порушників комендантської години розглядатимуть суди;

В той же час змінами до статті 222 пропонується надати право органам Національної поліції розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1 статті 210-2, а саме, за порушення заборони перебування під час комендантської години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток чи посвідчень;

Вносяться зміни до статті 262, якою пропонується надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години;

зміни до Закону «Про правовий режим воєнного стану», якими військові адміністрацій наділяються повноваженнями із встановлення на відповідній території режиму роботи суб’єктів господарювання.

Так, вони зможуть встановлювати режим роботи суб’єктів господарювання всіх форм власності, крім державної. Зазначений захід не застосовується щодо суб’єктів господарювання, що визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період згідно з порядком та критеріями визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженими Кабінетом Міністрів.

Автор: Наталя Мамченко

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