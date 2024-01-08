На Одещині вирує негода: вітер повалив вітрогенератор, відео

У мережі показали наслідки негоди в Одеській області.

Одещину накрила негода: ожеледиця, дощ із переходом у сніг, намерзання льоду на дротах та пориви вітру. У таких умовах виникає небезпечне явище під назвою «галопування проводів», що створює додаткові аварійні ситуації. Роботи з відновлення підтримки електроенергії тривають, проте зазначається, що їхнє виконання потребує посиленого режиму.

Так, в мережі показали, як шквальний вітер на Одещині повалив вітрогенератор.

За останню добу фахівці відновили 16 повітряних ліній, відремонтували 411 трансформаторних підстанцій та відновили електропостачання для 22 668 абонентів у 73 населених пунктах регіону. Найбільше постраждали Подільський, Березівський та Роздільнянський райони. Однак, станом на 9:00 8 січня, без електрики залишається 67 тисяч клієнтів у 236 населених пунктах, – повідомили в ДТЕК.

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