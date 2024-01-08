Белый дом до сих пор не дал конкретного ответа о конечной цели оказания помощи Украине, — спикер Палаты представителей Майк Джонсон

Для того, чтобы республиканцы одобрили дальнейшую помощь Украине, администрация Байдена должна четко сформулировать «конечную стратегическую цель поддержки Украины».

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Белый дом до сих пор не дал ему конкретного ответа на конечную цель оказания помощи Украине. Об этом он отметил в эфире CBS News.

Джонсон в очередной раз заявил, что для того, чтобы республиканцы одобрили дальнейшую помощь Украине, администрация Байдена должна четко сформулировать «конечную стратегическую цель поддержки Украины».

Кроме того, спикер заявил, что «важно иметь ясное представление о том, как тратится американская помощь».

Он обвинил администрацию Байдена в том, что она якобы не дала ответа на его неоднократно отправленные запросы о целях помощи Украине.

Ранее Конгресс США, пытаясь избежать возможного шатдауна, заключил соглашение о финансировании правительства в 2024 году на 1,6 трлн долларов.

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