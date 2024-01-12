Вспышки и звуки, похожие на взрывы: Киевом прошла снежная гроза, видео

11 января в столице было зафиксировано редкое природное явление - снежная гроза.

Фото: 24tv.ua

Киевляне 11 января могли наблюдать в небе вспышки и звуки, похожие на взрыв. Это было очень редкое явление – зимняя гроза. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, это в метеорологии называется «снежная гроза», когда вместо дождливого ливня идет снег. Это очень редко, но бывает.

«Нас как раз проходит атмосферный фронт. Воздух сует холодный, то есть атмосфера заполняется холодным северным воздухом, который столкнулся с влажными потоками атмосферного фронта. Столкновение спровоцировало грозу», - объяснила Диденко.

Она отметила, что 12 января в Украине ожидается сухая и холодная погода с температурой 8-13° мороза.

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